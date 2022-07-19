Развел мух и клопов и жил без унитаза. В Заполярном мужчину выселили из квартиры за антисанитарию

Суд по иску местной администрации выселил нерадивого жильца из квартиры, руководствуясь положениями п. 1,2,3 ч. 4 ст. 83, ст. 84 и 90 Жилищного кодекса РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчине из Заполярного пришлось переехать из квартиры в общежитие из-за того, что он накопил долгов по "коммуналке" и жил в антисанитарии, чем мешал соседям.

- Северянин полтора года не оплачивал содержание и ремонт общего имущества в доме и не вносил плату за коммунальные платежи. Квартира доведена до антисанитарного состояния, малопригодного для проживания. В администрацию поступило коллективное обращение соседей, что мужчина ведет аморальный образ жизни, выпивает. Также в квартире нет унитаза, стоит ужасный запах, часто бывает задымление, доступ в квартиру открыт, там грязно, периодически соседей снизу заливает. Жильцы подъезда страдают от насекомых: мух и клопов, - сообщили в пресс-службе Печенгского районного суда.

Суд по иску местной администрации выселил нерадивого жильца из квартиры, руководствуясь положениями п. 1,2,3 ч. 4 ст. 83, ст. 84 и 90 Жилищного кодекса РФ.

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