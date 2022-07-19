В минтруда Мурманской области рассказали о том, как пенсионеру получить бесплатную путевку в санаторий

Чтобы получить путевку, нужно подготовить перечень документов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В минтруда и соцразвития региона рассказали о том, как пенсионерам из Мурманской области получить бесплатную путевку в санаторий.

Так, отдохнуть за пределами региона могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, неработающие ветераны труда или военной службы.

В Заполярье получить санаторно-курортное лечение могут люди старше 70 лет, реабилитированные лица, и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Чтобы получить путевку, нужно подготовить перечень документов.

- Необходимые документы: заявление, справка № 070/у «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение», паспорт, документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания в Мурманской области, трудовая книжка. Путевки выдаются в порядке очередности, которая определяется по дате подачи заявления, - приводит слова министерства "АиФ-Мурманск".

Бесплатно отдохнуть в санатории можно один раз в два года.

Всего с начала 2022 года путевки получили 1 070 пенсионеров из Мурманской области. Из них 298 лечились и отдыхали в Заполярье, а 772 человека – в селе Дивноморское Геленджика.

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