Якутский вестерн и новая робинзонада: июльские кинопремьеры в Wink добавят лету остроты

Фильмы уже эксклюзивно доступны в видеосервисе Wink. Фото: ПАО «Ростелеком»

В самом жарком летнем месяце зрителей видеосервиса Wink ждут инструкции по выживанию в тайге, секреты криминального мира, якутский вестерн, историческая драма и другие неожиданные киносюжеты.

В семейной комедии «Мой папа — вождь» (6+) режиссер Егор Кончаловский, кажется, придумал новое прочтение истории Робинзона Крузо. Капитан дальнего плавания Владимир Петров (Дмитрий Нагиев) десять лет назад попал в плен к африканским аборигенам и за это время сделал впечатляющую карьеру, став вождем племени. Новый Робинзон совершенно не помнит о своем прошлом, в котором его ждут жена и сын.

Еще одна российская премьера — боевик «Решала: брат» (18+). В продолжении бандитской саги главный герой Каша решает покончить с криминальным прошлым. Но начать новую жизнь в родном городке не так-то просто, к тому же над братом Каши нависла угроза тюрьмы, а подругу вот-вот затянет пагубная зависимость.

Авторы якутской картины «Холодное золото» (16+) сняли настоящий советский вестерн. В центре сюжета, основанного на реальных событиях на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, — история банды, грабившей якутские села и золотые прииски. Начальнику местного отдела НКВД старшему лейтенанту Карасеву необходимо не только остановить грабежи и ликвидировать бандитов, но и вычислить шпионов, которые связаны с бандой. Фильм пополнил обширную коллекцию якутского кино в видеосервисе «Ростелекома».

Фильмы уже эксклюзивно доступны в видеосервисе Wink.

Следующая киноновинка — приключенческая комедия Владимира Котта «Дикая» (16+) - предлагает задержаться в Якутии еще на некоторое время. Только ее действие происходит в наши дни. Начинающая модель Алена знакомится на столичной вечеринке с успешным бизнесменом Егором. Девушка в двух шагах от мечты — олигарх зовет ее отправиться в Ниццу на личном самолете, но нужно сделать крюк через Якутию. В тайге с Егором происходит таинственный несчастный случай, и Алена остается одна посреди дикой природы. Ей предстоит игра на выживание — без еды, связи и средств от комаров. Посмотреть эту историю пользователи Wink смогут с 29 июля.

В июле зрителей ждут и зарубежные премьеры — драма скандинавского режиссера Йоакима Триера «Осло, 31 августа» (18+) и корейский сериал «Лунный свет» (16+).

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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