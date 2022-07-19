Жителей Мурманской области предупреждают о сильных дождях

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде. По данным мурманского гидрометцентра, с вечера 19 июля до утра 20 июля в южных и центральных районах области ожидаются сильные дожди.

В МЧС региона рекомендуют воздержаться от поездок на личном авто. Также стоит проявлять особую осторожность пешеходам, ведь во время дождя водителям сложно разглядеть людей на дороге.

Напомним: на днях в Мурманске прошел мощный ливень с градом. Бушующую стихию северяне сняли на видео.

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