В Мурманске задержали разгромившую уличные светильники женщину

47-летнюю женщину доставили в отдел полиции. Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup

В Мурманске сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая по непонятным причинам крушила уличные светильники возле бара, что находится на улице Коминтерна. Происшествия попало на видео.

Также северянка громко выражалась матом, вела себя агрессивно.

- Когда прибыл экипаж вневедомственной охраны, нарушительница успела скрыться с места происшествия. Вскоре росгвардейцы вместе с сотрудниками полиции нашли ее и задержали , - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

47-летнюю женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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