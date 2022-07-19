В Мурманской области на шести участках дорог сделают освещение

Работы должны завершить до 21 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области заключили госконтракты на проведение работы по освещению шести участков дорог.

Как сообщили в минтрансе региона, работы будут проводить две компании. Сотрудники фирмы «Энерго-Арсенал» выполнят работы по освещению на автоподъезде к Ёне, км 0+000 – км 1+121, на автоподъезде к Ёнскому км 0+660 – км 1+610, и на автоподъезде к Высокому, км 3+170 – км 4+770.

Этот же подрядчик сделает освещение на автоподъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437 - км 3+633, и на автодороге Апатиты - Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721.

– Жители и гости Лейпи также будут ездить по освещенной автодороге. С подрядной организацией ООО «Энерголюкс» заключен контракт на освещение автоподъезда к населенному пункту (км 0+925 – км 1+300), – сообщили в министерстве.

Работы должны завершить до 21 октября. Также 5 лет подрядчики будут нести гарантийное обслуживание всех выполненных работ и устранять выявленные дефекты.

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