В Мурманске находившийся в федеральном розыске мужчина 4 года скрывал свое темное прошлое от жены

Решение суда в законную силу пока не вступило. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прокуратура помогла местной жительнице расторгнуть брак с мужчиной, который совершил преступление. Несколько лет северянка об этом и не догадывалась.

Выяснилось, что в 2010 году при регистрации брака в ЗАГСе будущий супруг использовал поддельный паспорт гражданина РФ.

- Фальшивый документ он использовал, так как находился в федеральном розыске. Об этом мурманчанка осведомлена не была, и узнала лишь спустя 4 года из-за расследования уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для восстановления прав введенной в заблуждение женщины, ведомство направило в суд иск о признании брака недействительным и его аннулировании, что суд и сделал.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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