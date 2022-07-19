Заполярье в цифре. «Ростелеком» построит в Мурманске арктический центр обработки данных

В регионе еще есть белые пятна по части цифровизации, и компания стирает их, реализуя федеральные программы по устранению цифрового неравенства. Фото: ПАО «Ростелеком»

С 14 по 16 июля в Мурманске проходил III Всероссийский форум по развитию и трансформации городов «Умный город: Новые вызовы». Компания «Ростелеком» выступила генеральным партнером мероприятия и поделилась планами по внедрению цифровых решений.

- Сегодня одно из приоритетных направлений государства – создавать комфортные условия для жизни горожан. Вместе с представителями бизнеса и власти мы обсуждали на форуме, как повысить качество жизни с помощью цифровизации транспорта, сферы ЖКХ, электроэнергетики. «Ростелеком», в частности, много инвестирует в цифровую инфраструктуру. Так, в Мурманске уровень проникновения в домохозяйства оптоволоконными технологиями компании достигает 99%, – рассказал вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

В регионе еще есть белые пятна по части цифровизации, и компания стирает их, реализуя федеральные программы по устранению цифрового неравенства и подключая социально значимые объекты к широкополосному интернету. К слову, в прошлом году «Ростелеком» проложил в Териберку оптоволоконный кабель, подарив краю Земли «цифровое дыхание».

Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. Фото: ПАО «Ростелеком»

Осенью «Ростелеком» завершит строительство центра обработки данных – это будет первый арктический ЦОД в западном Заполярье нашей страны.

- Синхронизируем это событие с активным строительством системы видеонаблюдения, чтобы хранить данные не в других городах, а в Мурманской области, – отметил Александр Логинов.

В ближайшее время специалисты компании установят в Мурманске 1,5 тысячи камер видеонаблюдения и подключат их к интеллектуальной платформе с возможностями видеоаналитики – ядру умного города. Эта система позволяет обеспечивать безопасность граждан и эффективно управлять территорией: контролировать строительство объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение, вывоз мусора, уборку снега и другие аспекты жизни современного мегаполиса.

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