В Мурманской области случилось 18 лесных пожаров по вине людей

За аналогичный период прошлого года на территории Мурманской области произошло 53 лесных пожара на общей площади 1886,19 га. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области продолжают гореть леса. Напомним: с начала пожароопасного сезона случилось уже 27 пожаров на общей площади 186,42 га.

- 18 пожаров случились по вине человека, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

За аналогичный период прошлого года на территории Мурманской области произошло 53 лесных пожара на общей площади 1886,19 га.

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