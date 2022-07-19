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Происшествия19 июля 2022 7:48

В Мурманской области случилось 18 лесных пожаров по вине людей

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 27 пожаров
Есения ДОБРОНРАВОВА
За аналогичный период прошлого года на территории Мурманской области произошло 53 лесных пожара на общей площади 1886,19 га.

За аналогичный период прошлого года на территории Мурманской области произошло 53 лесных пожара на общей площади 1886,19 га.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области продолжают гореть леса. Напомним: с начала пожароопасного сезона случилось уже 27 пожаров на общей площади 186,42 га.

- 18 пожаров случились по вине человека, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

За аналогичный период прошлого года на территории Мурманской области произошло 53 лесных пожара на общей площади 1886,19 га.

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