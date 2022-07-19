В Шонгуе пропал 40-летний мужчина в белой футболке

Мужчину ищут уже несколько дней. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области ищут 40-летнего Романа Ганина из Шонгуя. Мужчина ушел из дома около 4 утра 14 июля и с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза светло-карие.

Был одет в джинсы, белую футболку, черные кроссовки на белой подошве.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию: 102 или 02 либо в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": 8911 311 70 20; 8911 304 76 09 (круглосуточно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru