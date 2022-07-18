20 июля в Мурманской области будут проверять систему централизованного оповещения населения

Северян просят соблюдать спокойствие.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о технической проверке готовности и исправности региональной системы централизованного оповещения населения. Проверка пройдет 20 июля с 9.30 до 12.30.
Северян просят соблюдать спокойствие.
- Цель мероприятия – проверить готовность к оповещению населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС природного или техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий, - сообщили в комитете по обеспечению безопасности населения региона.
С 10.00 до 11.30 запустят электросирены, также информация будет звучать по сетям проводного радиовещания, уличным громкоговорителям и радиовещательным станциям «Радио России» и «Маяк».
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