20 июля в Мурманской области будут проверять систему централизованного оповещения населения

Северян просят соблюдать спокойствие. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о технической проверке готовности и исправности региональной системы централизованного оповещения населения. Проверка пройдет 20 июля с 9.30 до 12.30.

Северян просят соблюдать спокойствие.

- Цель мероприятия – проверить готовность к оповещению населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС природного или техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий, - сообщили в комитете по обеспечению безопасности населения региона.

С 10.00 до 11.30 запустят электросирены, также информация будет звучать по сетям проводного радиовещания, уличным громкоговорителям и радиовещательным станциям «Радио России» и «Маяк».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru