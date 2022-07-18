Первого заместителя главы Североморска уволили из-за утраты доверия

Решение суда вступило законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области из-за утраты доверия уволили первого заместителя глава ЗАТО Североморск.

- Мужчина, будучи в конфликте интересов с руководителем коммерческой организации, вопреки интересам муниципальной службы создал для юрлица наиболее выгодные условия хозяйственной деятельности. Из-за этого задолженность организации по аренде за использование муниципального имущества превысила 1,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

После этого прокуратура внесла представление главе администрации Североморска, замглавы получил выговор и уволился по собственному желанию. В ведомстве с таким решением не согласились и обратились в суд с иском о признании бездействия администрации незаконными.

Требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Основание увольнения изменено на отставку из-за несоблюдения требований антикоррупционного законодательства с включением в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Решение суда вступило законную силу.

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