Первого заместителя главы Североморска уволили из-за утраты доверия

Решение суда вступило законную силу.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области из-за утраты доверия уволили первого заместителя глава ЗАТО Североморск.
- Мужчина, будучи в конфликте интересов с руководителем коммерческой организации, вопреки интересам муниципальной службы создал для юрлица наиболее выгодные условия хозяйственной деятельности. Из-за этого задолженность организации по аренде за использование муниципального имущества превысила 1,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
После этого прокуратура внесла представление главе администрации Североморска, замглавы получил выговор и уволился по собственному желанию. В ведомстве с таким решением не согласились и обратились в суд с иском о признании бездействия администрации незаконными.
Требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Основание увольнения изменено на отставку из-за несоблюдения требований антикоррупционного законодательства с включением в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Решение суда вступило законную силу.
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