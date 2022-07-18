Глава Мурманска рассказал о необычном случае прописки северянина на микроплощади

Глава Мурманска Игорь Морарь сообщил, что в Госдуме сейчас готовится закон о запрете прописки больше одного человека на 6 квадратных метров. Фото: Павел КЛОКОВ

Глава Мурманска Игорь Морарь сообщил, что в Госдуме сейчас готовится закон о запрете прописки больше одного человека на 6 квадратных метров. Исключение составят только родственники.

Проблема "резиновых квартир" была связана с тем, что собственники дробили квартиры на сотни долей, в которых реально проживать было невозможно. Мэр привел пример подобного случая в Мурманске.

- У нас есть случаи прописки на микроплощадях. Самая маленькая доля в квартире, которой владеет мурманчанин - 1/400. Если учесть, что площадь жилья 61 «квадрат», то законно проживать мужчина может на 0,1525 квадратных метра. Такие крохотные площади могут возникать из-за сложного наследственного раздела имущества, - отметил глава города в своем Telegram-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru