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Общество18 июля 2022 13:51

Глава Мурманска рассказал о необычном случае прописки северянина на микроплощади

Мурманчанин владеет 1/400 доли квартиры
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Глава Мурманска Игорь Морарь сообщил, что в Госдуме сейчас готовится закон о запрете прописки больше одного человека на 6 квадратных метров.

Глава Мурманска Игорь Морарь сообщил, что в Госдуме сейчас готовится закон о запрете прописки больше одного человека на 6 квадратных метров.

Фото: Павел КЛОКОВ

Глава Мурманска Игорь Морарь сообщил, что в Госдуме сейчас готовится закон о запрете прописки больше одного человека на 6 квадратных метров. Исключение составят только родственники.

Проблема "резиновых квартир" была связана с тем, что собственники дробили квартиры на сотни долей, в которых реально проживать было невозможно. Мэр привел пример подобного случая в Мурманске.

- У нас есть случаи прописки на микроплощадях. Самая маленькая доля в квартире, которой владеет мурманчанин - 1/400. Если учесть, что площадь жилья 61 «квадрат», то законно проживать мужчина может на 0,1525 квадратных метра. Такие крохотные площади могут возникать из-за сложного наследственного раздела имущества, - отметил глава города в своем Telegram-канале.

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