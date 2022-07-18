На фестивале "Териберка" произошла массовая потасовка

Происшествие попало на видео. К счастью, обошлось без серьезно пострадавших. Фото: Скриншот видео

На арктическом фестивале "Териберка", который проходил 16 и 17 июля в одноименном селе, не обошлось без массовой драки. Потасовку устроили молодые люди, которые что-то между собой не поделили. Возможно, они были пьяны.

Происшествие попало на видео. К счастью, обошлось без серьезно пострадавших.

Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, в полицию по данному факту заявлений не поступало.

Напомним: в ГИБДД назвали причину массовой аварии под Териберкой с пострадавшими.

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