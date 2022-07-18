Приобщивший подростка к наркотикам житель Апатитов услышал приговор

Приговор вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северянин, приобщивший к наркотикам несовершеннолетнего, услышал приговор Апатитского суда.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина употреблял в присутствии подростка запрещенные вещества, а также рассказывал ему об их эффекте.

– В один из дней мужчина дал подростку попробовать наркотики. После чего они систематически, практически каждый день стали совместно употреблять их. Когда оба перестали тесно общаться, северянин попытался передать подростку наркотики через других лиц, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

О происходившем стало известно правоохранителям, в отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 3 ст. 230 и части 3 ст. 30, части 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Также по решению суда мужчина выплатит несовершеннолетнему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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