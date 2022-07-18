Стала известна причина массового ДТП на автоподъезде к Териберке

В ГИБДД региона назвали причину случившейся аварии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

16 июля на автоподъезде к Териберке произошло массового ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе подросток. Столкнулись Mitsubishi, Audi и не рейсовый автобус "МАЗ".

В ГИБДД региона назвали причину случившейся аварии.

- Водитель Mitsubishi потерял контроль над управлением автомобилем, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автобусом, который двигался навстречу, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Также инспектор уточнила, что пострадавшему в ДТП подростку было 14 лет, а не 15.

Напомним: в Кандалакше из-за пьяного водителя Mitsubishi произошло ДТП с пострадавшим. Мужчину, ехавшего на ВАЗе, увезли в больницу с тяжелыми травмами.

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