В «Умном городе» в битве «Федералы VS Регионы» победило объединение!

Победители сошлись в единогласном мнении, что залогом успеха их команд стало объединение!

15 июля в Мурманске в рамках III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы» состоялась II Интеллектуальная битва «Федералы VS Регионы».

Мероприятие прошло в «Океан-холле» конгресс-отеля «Меридиан» в формате интеллектуальной игры, специально разработанной ведущим мероприятия Максимом Поташевым, магистром игры «Что? Где? Когда?», президентом федерации спортивного бриджа России, четырехкратным обладателем приза «Хрустальная сова».

Уже полюбившийся многим формат продолжил серию игр от Urbanius Club, бизнес-клуба для собственников и топ-менеджеров индустрии строительства, развития и цифровизации городов. Напомним: первый корпоративный IQ чемпионат «Девелоперы VS Строители» с успехом прошел в Москве 16 июня в рамках реализации проекта Минстроя РФ «Умный город» и в преддверии подготовки к форуму.

На открытии II Интеллектуальной битвы «Федералы VS Регионы» выступил генеральный директор Urbanius Club Александр Изотов:

- Я рад выйти на эту сцену, чтобы завершить официально-деловую часть форума и позволить вам насладиться атмосферой отдыха, игры и азарта. Я убежден, что подобные форматы очень важны для сплочения и взаимодействия специалистов смежных сфер отрасли!

Новое событие объединило федеральных и региональных представителей власти и бизнеса, позволило гостям пообщаться в неформальной обстановке, обменяться контактами и проверить свои интеллектуальные способности в увлекательной игре.

В состязании приняли участие свыше 150 руководителей, топ-менеджеров и ведущих специалистов в составе 14 команд. Всего мероприятие посетило более 200 гостей.

В битве приняли участие представители всех восьми федеральных округов России.

Столы разделили между собой команды Минстроя РФ, Молодежного форума «Умный город: Наше будущее – новые лица», Urbanius Club и сборные команды партнеров форума «Умный город», в числе которых «Русатом Инфраструктурные решения», «Ростелеком», «Флай Дрон», «Меркатор», «Ситроникс», МегаФон, МТС, КОРТРОС, «ПромМаш Тест». В битве приняли участие представители всех восьми федеральных округов России.

Церемонию награждения провел глава рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город» Анатолий Курманов. Для вручения кубков на сцену были приглашены Александра Никипелова, заместитель губернатора и министр цифрового развития Мурманской области, и Александр Изотов, генеральный директор Urbanius Club.

Во вступительной речи к награждению Анатолий Курманов подчеркнул важность расширения делового сообщества проекта «Умный город» и ценность плодотворного сотрудничества его участников – представителей бизнеса и власти, центральных и региональных представителей.

Словно в подтверждение его слов призовые места разделили сборные команды участников форума.

Первое место заняла команда под названием «Бесконечность», в состав которой вошли: Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области; Павел Евтюнин, заместитель директора ГКУ Волгоградской области «Безопасный регион»; Александр Зотов, председатель комитета цифрового развития и связи Курской области; Елена Тарасенко, директор муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» города Волжский Волгоградской области; Владимир Рыбакин, советник генерального директора Soft M; Илья Сбитнев, директор по проектам Sitronics Group; Олеся Сафонова, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти Sitronics Group.

Второе место заняла команда с забавным названием «Умка на Севере», в ее составе: Ольга Свиридова, заместитель начальника отдела по взаимодействию с регионами по проекту «Умный город» Минстроя РФ; Ярослав Габоев, директор по национальным проектам Мегафона; Тамара Коротун, ведущий инженер ЖКХ Хабаровского края; Елена Семенова, GR-директор АО «Русатом Инфраструктурные решения»; Ярослав Алейник, генеральный директор компании «Омега»; Сергей Симановский, руководитель «Омега» (Санкт-Петербург).

В составе команды, занявшей третье место: Андрей Бурин, руководитель департамента по работе с госсектором компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК «ФОРС»); Виталий Вербило, руководитель проектов разработки компании «ФОРС – Центр разработки»; Мария Романова, директор по развитию DWG Construction; Елизавета Кузьменок, ООО «Цифра Инвест»; Игорь Сосунов, директор ООО «Санда-М», и другие.

Мероприятие прошло в «Океан-холле» конгресс-отеля «Меридиан» в формате интеллектуальной игры.

Победители сошлись в единогласном мнении, что залогом успеха их команд стало объединение!

Мероприятия Urbanius Club способствуют зарождению новой корпоративной культуры, соответствующей стандартам «Умного города». Следующая Интеллектуальная битва «IT VS Telecom» состоится осенью 2022 года в Москве.

Urbanius Club – первый бизнес-клуб для собственников и топ-менеджеров индустрии строительства, развития и цифровизации городов. Оператор III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы».

Подробнее: https://urbanius.ru/

Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы» – главное ежегодное событие проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Организаторы форума – Минстрой России, Минцифры России и правительство Мурманской области. Форум проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства транспорта РФ и МЧС России.

Подробнее: https://forumsmartcity.ru Фото предоставлены форумом «Умный город»

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