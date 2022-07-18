В Мурманской области потеплеет до +23

Ночь 20 июля обещает сильный дождь и порывистый ветер. 21 июля воздух прогреется до +20+25. Фото: Антон ЗАБИРОВ

19 июля в Мурманской области будет тепло, но без дождей не обойдется. В ближайшие дни погоду Кольского полуострова определит северо-западная периферия активного циклона, смещающегося с центральной части России на Архангельскую область.

- 19 июля ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14, днем +18+23 градуса, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Ночь 20 июля обещает сильный дождь и порывистый ветер. 21 июля воздух прогреется до +20+25.

19-20 июля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия активного циклона, смещающегося с центральной части России на Архангельскую область.

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