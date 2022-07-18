Пограничники задержали 14 нелегальных трудовых мигрантов в Печенгском округе

В Печенгском округе сотрудники погрануправления задержали у границы 14 иностранцев - нелегальных трудовых мигрантов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Печенгском округе сотрудники погрануправления задержали у границы 14 иностранцев - нелегальных трудовых мигрантов. Те занимались строительными работами.

- У граждан не было специального разрешения на нахождение и осуществления трудовой деятельности в России, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

13 иностранцев привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России" с назначением штрафа.

В отношении одного иностранного гражданина возбуждено административное дело по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.

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