Пограничники задержали 14 нелегальных трудовых мигрантов в Печенгском округе

В Печенгском округе сотрудники погрануправления задержали у границы 14 иностранцев - нелегальных трудовых мигрантов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Печенгском округе сотрудники погрануправления задержали у границы 14 иностранцев - нелегальных трудовых мигрантов. Те занимались строительными работами.
- У граждан не было специального разрешения на нахождение и осуществления трудовой деятельности в России, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
13 иностранцев привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России" с назначением штрафа.
В отношении одного иностранного гражданина возбуждено административное дело по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.
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