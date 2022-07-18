Через таможенный пост МАПП Борисоглебск за три дня пересекли границу 433 человека

За все три дня только один человек нарушил таможенное законодательство при ввозе товаров из Финляндии в Россию сверх нормы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская таможня подвела первые итоги работы после открытия сухопутной границы с Норвегией и Финляндией. Так, за три дня с момента снятия ограничений в регионе деятельности таможни границу на выезд и въезд пересекли 707 человек, 334 единицы легкового автотранспорта.

Самым загруженным в эти дни был таможенный пост МАПП Борисоглебск (российско-норвежская граница), где через границу проследовали 433 человека, 193 легковых авто, в том числе 8 автобусов.

- Российско-финляндскую границу всего на выезд/въезд пересекли 274 человека и 141 единица легкового транспорта. При этом загруженность таможенных постов МАПП Лотта и МАПП Салла была примерно одинакова – 134 человек, 64 единицы авто и 140 человек и 77 единиц авто соответственно, - отметил и.о. первого заместителя начальника Мурманской таможни Альберт Дужак.

За все три дня только один человек нарушил таможенное законодательство при ввозе товаров из Финляндии в Россию сверх нормы.

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