Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 12:42

Через таможенный пост МАПП Борисоглебск за три дня пересекли границу 433 человека

Загруженность на финской границе оказалась меньше
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
За все три дня только один человек нарушил таможенное законодательство при ввозе товаров из Финляндии в Россию сверх нормы.

За все три дня только один человек нарушил таможенное законодательство при ввозе товаров из Финляндии в Россию сверх нормы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская таможня подвела первые итоги работы после открытия сухопутной границы с Норвегией и Финляндией. Так, за три дня с момента снятия ограничений в регионе деятельности таможни границу на выезд и въезд пересекли 707 человек, 334 единицы легкового автотранспорта.

Самым загруженным в эти дни был таможенный пост МАПП Борисоглебск (российско-норвежская граница), где через границу проследовали 433 человека, 193 легковых авто, в том числе 8 автобусов.

- Российско-финляндскую границу всего на выезд/въезд пересекли 274 человека и 141 единица легкового транспорта. При этом загруженность таможенных постов МАПП Лотта и МАПП Салла была примерно одинакова – 134 человек, 64 единицы авто и 140 человек и 77 единиц авто соответственно, - отметил и.о. первого заместителя начальника Мурманской таможни Альберт Дужак.

За все три дня только один человек нарушил таможенное законодательство при ввозе товаров из Финляндии в Россию сверх нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru