Ведущие тревел-реалити сравнили Кольский полуостров с Исландией

В новом проекте Алексей и Мария показывают неожиданные развлечения в разных уголках страны. Фото: телеканал "СТС"

В рамках тревел-реалити «INТУРИСТЫ», которое стартует на канале "СТС", в Мурманскую область отправились звезда сериала "Кухня" Мария Горбань и кавээнщик Алексей Кривеня.

Ведущие шоу приехали на баггах к мысу Немецкому, где занимались фотоохотой на китов и рыбачили в Баренцевом море, наблюдали северное сияние.

- Мне безумно понравилась Мурманская область, где я видела касатку в дикой природе, оленей как в сказка», — поделилась эмоциями актриса Мария Горбань.

В новом проекте Алексей и Мария показывают неожиданные развлечения в разных уголках страны и советуют, в каких регионах можно найти замену привычному заграничному отдыху. Например, природа Кольского полуострова позволит проникнуться скандинавским духом Исландии.

Премьера программы состоится 30 июля в 10.00.

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