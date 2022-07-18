В Мурманске испортили расписные люки ручной работы

Красоту уже успели испортить. Фото: vk.com/polymerteam

В этом году главные улицы Мурманска украсили дизайнерские канализационные люки с изображениями ледоколов. Но, к сожалению, красоту уже успели испортить.

Так, крышки люков, произведенные по заказу Центра городского развития Мурманской области, основательно залили битумом.

- Прогуливаясь по городу, невозможно спокойно на это смотреть. Зная, сколько труда и времени затрачено на производство люков, хочется взглянуть на того, кто так безответственно подошел к своей "работе", - пишут представители компании АСМ-Полимер, которая занималась изготовлением объектов.

Напомним: в Мончегорске вандалы испортили недавно восстановленный памятник защитникам Заполярья.

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