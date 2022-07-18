Житель Кировска незаконно хранил дома огнестрельное оружие

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кировске полицейским поступила информация о том, что местный житель хранит у себя дома незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Правоохранители пришли к 29-летнему северянину и нашли в его квартире два предмета, конструктивно схожие с оружием, а также четыре патрона. Их передали на экспертизу.

– Экспертом установлено, что мужчина хранил револьвер «Наган», а также самодельное однозарядное огнестрельное оружие и четыре патрона, которые являются винтовочными. Оружие и патроны оказались пригодны для выстрелов, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении безработного кировчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей». Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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