В Мурманской области приняли на рассмотрение 22 заявки по программе "Свой дом в Арктике"

В этом году на реализацию программы из областного бюджета выделят 500 миллионов рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Две недели назад в Мурманской области запустили региональную программу «Свой дом в Арктике». По ней можно получить единовременную выплату на улучшение жилищных условий до 1,5 миллиона рублей.

О первых итогах работы программы рассказал на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

- Вторую неделю идет прием заявок на участие. Мы предоставляем 1 миллион рублей гражданам из широкого перечня сфер деятельности и 1,5 миллиона – многодетным семьям, желающим построить собственный дом, купить домокомплект или готовое здание на первичном рынке в Заполярье, – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что такая мера оказалась очень популярной – уже больше 900 человек обратились по поводу получения выплаты. 22 пакета документов уже приняты и находятся на рассмотрении.

В этом году на реализацию программы из областного бюджета выделят 500 миллионов рублей.

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