Прокуратура Апатитов отсудила у минздрава в пользу инвалида 30 тысяч рублей

Решение еще не вступило в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Апатитах прокуратура восстанавливала права местного жителя, который является инвалидом второй группы.

Прокурор обратился с судебным иском к ГОБУЗ «АКЦГБ» и минздраву региона о взыскании денег, затраченных мужчиной на лечение, и денежной компенсации морального вреда. Всего - 30 тысяч рублей.

- Северянин состоит на диспансерном учете у врача апатитской поликлиники ГОБУЗ «АКЦГБ». По заболеванию врач назначил ему лекарственный препарат на постоянной основе. Впервые заявка на льготное обеспечение этим препаратом была направлена в минздрав региона в декабре 2019 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области. - Однако было установлено, что с октября 2021 года оформление рецептов на имя апатитчанина для бесплатного обеспечения лекарством не осуществлялось. Также лечащий врач в октябре и декабре выдал мужчине рецепт на препарат, минуя программу «Е-Фарма Льгота web», из-за чего пациент сам нес расходы на его покупку.

В «АКЦГБ» отметили, что их вины здесь нет, так как в декабре 2019 года они своевременно направили пакет документов в минздрав для обеспечения мужчины необходимым препаратом. Минздрав в свою очередь тоже не согласился с иском, пояснив, что купить препарат не удалось из-за отсутствия потенциальных поставщиков.

Выслушав все стороны, Апатитский городской суд взыскал в пользу мужчины 15 863 рубля с минздрава региона и денежную компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей. Также с ГОБУЗ «АКЦГБ» взыскали 3126 рублей и денежную компенсацию морального вреда - 5 000 рублей.

Решение еще не вступило в законную силу.

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