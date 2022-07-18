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Общество18 июля 2022 7:42

21 июля следком проведет в Ковдоре личный прием граждан

На вопросы северян ответит замруководителя следственного отдела Кандалакши
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Прием будет проводиться 21 июля по адресу: Ковдор, улица Кирова, дом 19 (с 14.00 до 16.00).

Прием будет проводиться 21 июля по адресу: Ковдор, улица Кирова, дом 19 (с 14.00 до 16.00).

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Ковдора приглашают на личный прием с замруководителя следственного отдела Кандалакши, подполковником юстиции Алексеем Благий.

Прием будет проводиться 21 июля по адресу: Ковдор, улица Кирова, дом 19 (с 14.00 до 16.00).

- Записаться на встречу можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: 8 (815-2) 403-919, 8 (815-2) 403-918, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

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