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Общество18 июля 2022 7:26

В Мурманске завершились поиски родных пропавшей девочки

Ребенок не мог ничего о себе рассказать
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Родных девочки нашли. Фото: vk.com/murmanspas51

Родных девочки нашли. Фото: vk.com/murmanspas51

17 июля волонтеры искали родных пропавшей девочки. Та села в троллейбус возле "Мурманск Молла",около 20.00 ее сняли на остановке Героев-североморцев. Ребенок ничего не мог о себе рассказать.

К счастью, поиски родных быстро завершились и спустя пару часов девочка оказалась дома.

- Родственники ребенка найдены! - написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Напомним: завершены поиски пропавшего в Мурманской области отпускника. Кирилл Баженов пропал по дороге на фестиваль в Териберке.

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