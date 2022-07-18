Ледокол "50 лет Победы" вернулся в Мурманск из экспедиции на Северный полюс

За право вступить на борт ледокола боролись 17 тысяч школьников. Фото: ФГУП «Атомфлот»

Экспедиция для одаренных детей "Ледокол Знаний" вернулась с Северного полюса, пришвартовавшись в порту Мурманск. Всего арктические просторы увидели 70 школьников из разных уголков России.

Рейс состоялся на одном из самых больших атомных ледоколов в мире «50 лет Победы». Поездка включала творческую обучающую программу с мастер-классами, интеллектуальными играми и мозговыми штурмами.

- Для правительства региона важно, чтобы молодое поколение оценило уникальные возможности Севера. Надеюсь, участники экспедиции полюбили Арктику и желаю им вернуться сюда, чтобы работать и развиваться. Мы со своей стороны будем этот порыв поддерживать. Найдем работу и обустроим, – пообещал детям замгубернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Всего за право вступить на борт ледокола боролись 17 тысяч школьников. Туристическая путевка на Северный полюс стоит более 2,5 миллиона рублей, а ребята смогли получить ее благодаря своим знаниям.

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