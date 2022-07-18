Владелец "Мурманск Молла" рассказал о причине обрушившегося потолка в ТЦ

Владелец ТЦ прокомментировал ситуацию и назвал причину случившегося. Фото: vk.com/murmanskgroup

17 июля на Мурманск обрушились ливни вперемешку с градом. Из-за непогоды в торговом центре "Мурманск Молл" прохудилась крыша - кусок потолка на четвертом этаже отвалился, из-за чего кругом разлились лужи.

Владелец ТЦ прокомментировал ситуацию и назвал причину случившегося.

- После сильного ливня не справилась одна из труб ливневой канализации. И не более. Через 30 минут проблему устранили, - написал в паблике "Мурманск" (18+) Валерий Арчинов.

Напомним: на днях в Мончегорске затопило Ленинградскую набережную вместе с автобусной остановкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru