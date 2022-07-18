Арктический фестиваль "Териберка" посетили 10,5 тысячи человек

На празднике были гости из 34 регионов страны. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области завершился арктический фестиваль "Териберка", который проводился в одноименном селе 16 и 17 июля.

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис рассказал, сколько всего гостей было на празднике.

- Впервые, когда проводился фестиваль, на него приехали около 300 участников. В этом году площадки фестиваля собрали 10,5 тысячи человек. Это в два раза больше, чем в 2021-м. Были гости из 34 регионов страны, - отметил Андрей Владимирович.

На протяжении двух дней звучала живая музыка, прошло более 100 мастер классов, участники отведали 25 тысяч порций арктической кухни.

Напомним: за первые три часа с начала работы фестиваля "Териберка" его посетили более 2 тысяч человек.

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