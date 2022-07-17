"Ничего не может о себе рассказать": в Мурманске ищут родных пропавшей девочки

Девочка зашла в троллейбус в районе "Мурманск Молла". Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске 17 июля около 20.00 сняли с троллейбуса №4 девочку. Ребенок потерялся, волонтеры ищут его родных.

- По словам кондуктора, девочка зашла в троллейбус в районе "Мурманск Молла". Ее сняли на остановке Героев-североморцев, 78/1, - сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас".

Юная северянка ничего не может о себе рассказать.

Тех, кто обладает информацией о пропавшей девочке или ее родителях, просят обратится к волонтерам по телефонам: 8911 311 70 20, 8911 304 76 09 (круглосуточно) либо позвонить в полицию: 02 или 102.

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