В торговом центре "Мурманск Молл" обрушился потолок

Из-за прохудившейся крыши в ТЦ образовались лужи, которые достигли второго этажа. Фото: vk.com/murmanskgroup

Из-за сильного ливня и града, которые обрушились на Мурманск 17 июля, в торговом центре "Мурманск Молл" отвалился кусок потолка на четвертом этаже здания.

Из-за прохудившейся крыши в ТЦ образовались лужи, которые достигли второго этажа. А сотрудникам одного из магазинов техники пришлось укрыть смартфоны и ноутбуки пленкой.

Последствия случившегося сняли на видео.

- Кто зашел в "Молл" спрятаться от дождя, попал под дождь, - шутят в Telegram-канале "Мурманск" (18+).

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