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Общество17 июля 2022 16:16

В Мурманске прошел мощный ливень с градом

Бушующую стихию северяне сняли на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Погода, к счастью, быстро сменила гнев на милость. Фото: Елена Морозова

Погода, к счастью, быстро сменила гнев на милость. Фото: Елена Морозова

17 июля столицу Заполярья вновь не миновала гроза. Как сообщает паблик "Погода в Мурманске", над городом сформировался шкваловый ворот. Кругом сверкало и гремело, туча внезапно "прохудилась" и полило, как из ведра.

Северяне сняли бушующую стихию на видео - мощный ливень шел вперемешку с градом. К счастью, погода быстро сменила гнев на милость, и спустя пару часов снова выглянуло солнышко.

Напомним: на днях в небе над Мурманской областью появилось око Саурона.

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