В Мурманске водитель такси врезался в стену здания

Известно, что пассажиров в момент аварии в автомобиле не было. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 17 июля в Мурманске произошло ДТП с участием одной машины - автомобиль врезался в здание. Как сообщают очевидцы, водителю такси стало плохо за рулем.

- По предварительной информации, в районе дома №41 по улице Хлобыстова водитель Renault наехал на стену здания. Мужчина получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение города, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Известно, что пассажиров в момент аварии в автомобиле не было. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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