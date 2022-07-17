На дороге Кола-Серебрянские ГЭС столкнулись Renault и LADA, пострадали два человека

В ДТП водители обоих транспортных средств получили ранения.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Вечером 16 июля на автодороге Кола - Серебрянская ГЭС произошла авария с пострадавшими. На 23 километре столкнулись Renault и LADA Kalina.
- После столкновения водитель отечественного авто съехал в кювет. В ДТП водители обоих транспортных средств получили ранения, их доставили в медицинские учреждения, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним: на дороге в Териберку самосвал сбил велосипедиста.
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