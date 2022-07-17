В Мурманске вдоль Чистого ручья обустроят велодорожки

Фото: администрация Мурманска

В Мурманске появятся велодорожки вдоль Чистого ручья. Из-за большой территории, более 73 тысяч квадратных метров, работы будут выполняться в два этапа.

- Первый шаг – создание необходимого рельефа для дальнейших работ, прокладка инженерных коммуникаций, а также устройство новых вело-пешеходных дорожек общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. Эту работу планируется завершить в 2022 году. Следующая фаза, запланированная на 2023 год, – это создание необходимой инфраструктуры для отдыха горожан, - сообщили в администрации Мурманска.

Сейчас на объекте завершили демонтажные работы. Строители выполняют расчистку территории, а также выемку грунта под покрытия и площадки.

Благоустройство идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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