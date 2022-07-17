В Североморске ради строительства скейт-парка вырубят 36 берез и 16 кустов ивы

Проектом предусмотрена вырубка растений с компенсационным озеленением. Фото: Олег УКЛАДОВ

В городском парке Североморска идет подготовка к строительству современного бетонного скейт-парка. Полсотни деревьев придется вырубить, но будет и компенсационное озеленение.

Так, на земельном участке вырубят 36 берез и 16 кустов ивы – всего 54 растения. Вместо них до 1 октября высадят 180 деревьев лиственных и хвойных пород и 4 декоративных кустарника.

- Мы прекрасно понимаем, как важны для жителей Заполярья островки живой природы. Они – источники вдохновения, восстановления сил. Северяне очень трепетно относятся к растениям, потому что в условиях Крайнего Севера природа уязвима и требует заботы. Поэтому мы уделяем компенсационному озеленению особое внимание, постоянно держим этот пункт на контроле, – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

В североморском скейт-парке единовременно смогут заниматься до 15 спортсменов и находиться до 50 посетителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru