В Мурманске в ДТП на Кольском проспекте пострадал человек

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

16 июля в Мурманске произошла авария, в которой пострадал человек. На месте работали сотрудники ГИБДД и бригада "скорой".

- По предварительной информации, в 16.50 в районе дома 112Б на Кольском проспекте столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадал один человек, его доставили в медицинское учреждение города, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним: в ДТП с двумя машинами и автобусом под Териберкой пострадали пять человек.

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