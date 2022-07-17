Арктический фестиваль "Териберка" за первые три часа работы посетили более 2 тысяч гостей

Для гостей фестиваля открыто множество площадок. Фото: gov-murman.ru

Открывшийся 16 июля арктический фестиваль "Териберка" только за первые три часа работы собрал под своим крылом более 2 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Хочу поблагодарить всех организаторов за классные, яркие, вкусные и интересные мероприятия. Я вижу, как радуются люди, как Териберка живет, а Мурманская область притягивает сюда всю больше людей. Благодаря таким мероприятиям мы чувствуем вкус Арктики, нашей природы, и действительно поворачиваем мир на север, – подчеркнул глава региона.

Для гостей фестиваля открыто множество площадок. Среди них фудкорт «Вкус Арктики», фудтраки и точки, где представлена арктическая кухня. Работает площадка мастер-классов, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», ярмарочная зона, пляжная зона отдыха «Арктический загар», дрон-зона, зона Imandra Viking Fest, зона Арктических коктейлей, барбер-шоп, площадка «Спорт. Активности», площадка «Кладбище кораблей». Также можно совершить прогулку с ученым по парку, покататься на лошадях, сыграть в интеллектуальные игры.

17 июля на главной музыкальной сцене выступят хедлайнеры праздника - "Cheese people" и "Линда".

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