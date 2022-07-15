У нас тут свой Мордор. В небе над Мурманской областью появилось око Саурона

В последние дни небесная канцелярия в Мурманской области щедра на красивые картины в небе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В последние дни небесная канцелярия в Мурманской области щедра на красивые картины в небе. Так, мощные грозы создали удивительное шоу.

А еще небо порадовало поклонников творчества Толкиена - те, кто вовремя поднял глаза, могли увидеть око Саурона.

Небо порадовало поклонников творчества Толкиена. Фото: vk.com/i.murmansk

- Из Североморска виден путь в Мордор. Фродо Бэггинс, неси скорее кольцо! - шутят северяне в группе "Мурманск" (18+).

Напомним: в Мурманске нашли пещеру необычной формы у моря.

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