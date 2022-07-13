К фестивалю "Териберка" создали эксклюзивный стикерпак с оленем и китом

Организаторы фестиваля "Териберка" совместно с Туристским информационным центром Мурманской области специально к празднику подготовили эксклюзивный набор стикеров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Организаторы фестиваля "Териберка" совместно с Туристским информационным центром Мурманской области специально к празднику подготовили эксклюзивный набор стикеров.

Забавный кит и северный олень ждут пользователей в мессенджере Telegram. Стикерпак можно найти и добавить к себе здесь. Возможно, стикеры появятся и во "ВКонтакте".

Забавный кит и северный олень ждут пользователей в мессенджере Telegram. Фото: murmansk.travel

Напомним: в июне пользователям мессенджеров WhatsApp и Telegram стали доступны саамские стикеры.

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