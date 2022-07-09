У 21-летнего мурманчанина на улице незнакомец отобрал рюкзак

Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

34-летний житель Мурманска попал под уголовное статью о грабеже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ночью он остановил во дворе улицы Зои Космодемьянской 21-летнего молодого человека и заставил его отдать ему рюкзак.

- В нем находились: пауэрбанк, два мобильных телефона и кошелек. Присвоив имущество, злоумышленник с места происшествия скрылся. Причиненный им ущерб составил 16,5 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Так как молодой человек смог описать нападавшего, его быстро задержали. Злоумышленник нигде не работал и ранее был судим за кражу. Украденные вещи парню вернули, а вот наличные преступник успел потратить.

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