У 21-летнего мурманчанина на улице незнакомец отобрал рюкзак

Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: Артем КИЛЬКИН
34-летний житель Мурманска попал под уголовное статью о грабеже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ночью он остановил во дворе улицы Зои Космодемьянской 21-летнего молодого человека и заставил его отдать ему рюкзак.
- В нем находились: пауэрбанк, два мобильных телефона и кошелек. Присвоив имущество, злоумышленник с места происшествия скрылся. Причиненный им ущерб составил 16,5 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Так как молодой человек смог описать нападавшего, его быстро задержали. Злоумышленник нигде не работал и ранее был судим за кражу. Украденные вещи парню вернули, а вот наличные преступник успел потратить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
По Севморпути из Мурманска отправилась первая партия краба. Товар везут в Тихоокеанский регион (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru