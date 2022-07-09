Андрей Чибис: Курбан-байрам - неотъемлемая часть богатейшего духовного наследия многонационального народа России

Мусульмане России отмечают Курбан-байрам.
Фото: Евгения ГУСЕВА
У мусульман начался священный праздник Курбан-байрам, который продлится до 12 июля. С праздником верующих поздравил губернатор Андрей Чибис.
- Этот праздник - неотъемлемая часть богатейшего духовного наследия многонационального народа России и, в том числе, Мурманской области. В Кольском крае бок о бок живут более сотни народов, свободно исповедуют свою веру представители всех религиозных конфессий. И стремление к добрососедству жизненно важно для всех нас. Мира вашему дому! - обратился к мусульманам Андрей Чибис.
Праздничный намаз состоялся утром 9 июля в легкоатлетическом манеже в Мурманске.
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