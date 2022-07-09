На День рыбака в Мурманской области будет сильный дождь

10 июля в Мурманской области будут сильные дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

10 июля в Мурманской области отметят День рыбака. Правда, погода может чуть испортить праздник.

- В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, днем местами сильный. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +15+20°, - обещает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: в Кировске за день выпала половина месячной нормы осадков.

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