В Апатитах женщина попала под колеса Volkswagen и оказалась в больнице

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Вечером 8 июля под колеса Volkswagen попала 55-летняя женщина. Авария произошла на улице Ферсмана, в районе дома №20.

- В 18.25 водитель иномарки допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы, ее доставили в медучреждение, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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