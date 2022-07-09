В Мурманской области появится Центр компетенций по цифровой трансформации здравоохранения

В Мурманской области объединят работу IT-специалистов и медработников.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области планируют объединить работу IT-специалистов и медработников и создать Центр компетенций для координации мероприятий по цифровой трансформации здравоохранения.
- «Цифре» не хватает понимания отрасли «здрава» - она очень специфична и сложна, а в здравоохранении не всегда хватает практических знаний в сфере IT, в части организации процесса. Поэтому, мне кажется, что у нашей совместной работы может быть хороший синергетический эффект, - отметила заместитель губернатора - министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.
Благодаря Центру компетенций в регионе появятся специалисты и проекты, которые смогут продвинуть систему здравоохранения на новый уровень. Например, ускорится анализ проблем и поиск их решения.
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