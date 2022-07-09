Прокуратура проверит организацию питания в детском лагере Печенгского округа

При наличии оснований примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области прокуратура проверит организацию питания в детском оздоровительном лагере в Печенгским районе. Ранее в соцсетях сообщали, что ребятам не дают свежие фрукты и овощи, меню в целом скудное.

- В ходе проверки будет устанавливаться соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и об охране здоровья детей при организации отдыха, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При наличии оснований примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся под личным контролем прокурора области Сергея Паволина.

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