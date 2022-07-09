В центре Мурманска вспыхнувшую квартиру тушили 16 человек

На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 8 июля в Мурманске загорелась квартира в шестиэтажном доме на проспекте Ленина, 45.

- В комнате квартиры, расположенной на четвертом этаже, обгорели стены и вещи домашнего обихода, комната закопчена по всей площади. Спустя 20 минут пожар был ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения - 16 человек личного состава, 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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