В Мурманске выкинули сотни морских ежей

Свалку из сотен морских ежей обнаружили в Росляково. Фото: vk.com/i.murmansk

Морской еж - деликатес, в ресторанах стоимость одной порции икры варьируется в среднем от 500 рублей до нескольких тысяч. Но некоторые рыбаки относятся к такому дорогому продукту плохо.

В Росляково обнаружили свалку из сотен морских ежей. Створки даже не открыты, получается, что выкинули из после того, как поймали.

Неизвестные даже не стали вскрывать ежей, оставив их с икрой. Фото: vk.com/i.murmansk

- Они даже не вытащили икру, просто оставили живого ежа на берегу, - написал в группе в "ВКонтакте" "Мурманск" (18+) Евгений Григорьев.

Ущерб от такой свалки составляет десятки, если не сотни тысяч рублей.

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