В Мурманске жительница совершила недостойный поступок прямо под камерами

Северянка не учла, что каждый ее шаг записывает камера видеонаблюдения. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

Мурманск летом активно украшают цветами: их высаживают на клумбы, вазы с ними выставляют у входов магазинов и различных учреждений. Некоторые цветы до конца сезона на местах не остаются.

Так, мурманчанка прямо под камерами украла цветы у медицинского центра.

- Могла бы в рабочее время подойти и попросить... Прошу связаться со мной, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+) сотрудница центра.

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